Pursaklar'da sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağı sırasında sokak hayvanlarının etkilenmemesi için ilçedeki 80 noktaya mama ve su takviyesi yaptı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada kötü günlerden geçerken en sadık dostlar olan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirterek, "Bu iki günlük sürecin onlar için daha zor geçeceğini düşünerek kentimizin farklı noktalarına mama ve su koyduk. Hemşehrilerimizin evinde olduğu bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmede zorluk çekmemesi için ekiplerimiz yoğun çaba sarf ediyor. Sadece bu süreçte değil her zaman kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.