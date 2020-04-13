Son Dakika › Güncel › Pursaklar'da sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Pursaklar'da sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları unutulmadı
6 saat önce
Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağı sırasında sokak hayvanlarının etkilenmemesi için ilçedeki 80 noktaya mama ve su takviyesi yaptı.
Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağı sırasında sokak hayvanlarının etkilenmemesi için ilçedeki 80 noktaya mama ve su takviyesi yaptı.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada kötü günlerden geçerken en sadık dostlar olan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirterek, "Bu iki günlük sürecin onlar için daha zor geçeceğini düşünerek kentimizin farklı noktalarına mama ve su koyduk. Hemşehrilerimizin evinde olduğu bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmede zorluk çekmemesi için ekiplerimiz yoğun çaba sarf ediyor. Sadece bu süreçte değil her zaman kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:58 Kaynak: AA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Rehavete kapılmayın, yasak varmış gibi devam edin Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti