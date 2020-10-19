Pursaklar'da 15 basketbol sahasının yapımı tamamlandı - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 15 basketbol sahasının yapımını tamamladı.

Yapımı süren 5 basketbol sahasının tamamlanması ile ilçedeki halı saha sayısı 20'ye ulaşacak.

Belediye ekipleri, futbol sahaları ve tenis kortu yapımına da devam ederek, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların sporla iç içe olmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin huzur içinde vakit geçirebilmesi ve rahatça spor yapabilmeleri için spor sahalarını ilçe genelinde yaygınlaştırıyoruz. Gençlerimize yeni spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Yapımı tamamlanan spor sahalarımızın gençlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."