Pursaklar'da 15 basketbol sahasının yapımı tamamlandı - Son Dakika

Pursaklar'da 15 basketbol sahasının yapımı tamamlandı

19.10.2020 11:50
Pursaklar'da 15 basketbol sahasının yapımı tamamlandı, System.String[]

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 15 basketbol sahasının yapımını tamamladı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 15 basketbol sahasının yapımını tamamladı.

Yapımı süren 5 basketbol sahasının tamamlanması ile ilçedeki halı saha sayısı 20'ye ulaşacak.

Belediye ekipleri, futbol sahaları ve tenis kortu yapımına da devam ederek, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların sporla iç içe olmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin huzur içinde vakit geçirebilmesi ve rahatça spor yapabilmeleri için spor sahalarını ilçe genelinde yaygınlaştırıyoruz. Gençlerimize yeni spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Yapımı tamamlanan spor sahalarımızın gençlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Pursaklar'da 15 basketbol sahasının yapımı tamamlandı
Pursaklar'da 15 basketbol sahasının yapımı tamamlandı
Pursaklar'da 15 basketbol sahasının yapımı tamamlandı
Pursaklar'da 15 basketbol sahasının yapımı tamamlandı

Pursaklar Belediyesi, basketbol, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pursaklar'da 15 basketbol sahasının yapımı tamamlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor 6 kuşaktır vatandaşa hizmet veriyorlar: Muhtarlık mesleğini 75 yıldır babadan oğula devreden aile işleriyle gurur duyuyor Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık         
12:34
Çocuğu okula giden veliler dikkat! Virüsün en fazla bulaştığı yer tuvalet ve musluklar oldu Çocuğu okula giden veliler dikkat! Virüsün en fazla bulaştığı yer tuvalet ve musluklar oldu         
12:06
Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu         
11:39
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 13:13:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pursaklar'da 15 basketbol sahasının yapımı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei