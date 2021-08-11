Pursaklar'da sünnet heyecanı - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, "Sünnet Şöleni" kapsamında maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını ücretsiz olarak sünnet ettirdi.

Pursaklar Belediyesi, Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında tebessüm çarşısına kayıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirdi. Çocuklarının sünnet olmalarında dolayı büyük mutluluk yaşayan ailelerin heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Tebessüm Çarşısı'ndan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

"Delikanlılığa ilk adımını atan yavrularımızı tebrik ediyorum"

Sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İhtiyaç sahibi ailelere küçükte olsa katkı yapmak, çocuklarımızın bu özel gününü daha da özel kılmak ve onların heyecanına ortak oluyoruz. Maddi durumu olmadığı için çocuklarını sünnet ettirmekte güçlük çeken ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirdik. Delikanlılığa ilk adımını atan yavrularımızı tebrik ediyorum. Anne ve babaları da inşallah yavrularının mürüvvetlerini görmeleri nasip olur" dedi - ANKARA