Pursaklar Belediyesi tarafından "Sen de Var Mısın" ve "Komşuna Sahip Çık" kampanyalarının ardından yardımlaşma ve dayanışma kültürünün toplumda daha da kuvvetli hale getirilmesi adına başlatılan sosyal sorumluluk projesi daha başlattı.

Koronavirüs nedeni ile zor bir süreç geçiren ihtiyaç sahibi ailelerin, isteklerine cevap verebilmek için ilçenin on ayrı noktasına yerleştirilen "Tebessüm Çadırı" binlerce vatandaşın umudu oldu.

Pursaklar Belediyesi tarafından, hayata geçirilen "İmkanı Olan Koysun, İhtiyacı Olan Alsın" kampanyası ile yardımlaşma ve dayanışma kültürünün toplumda daha da kuvvetli hale getirilmesi adına başlatılan sosyal sorumluluk projesi ile hayırseverler tarafından bırakılan ürünler, ihtiyaç sahibi ailelerle buluşuyor.

"Bu çadırlarda paylaşmak var kardeşlik var"

Yaşanan bu zorlu süreçte yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Belediye olarak yardımlaşma ruhuna öncülük ediyoruz." dedi.

Yardımlaşma ve dayanışmanın bizi daha güçlü kılacağını ve ayakta tutacağını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"İlçemizin 10 ayrı noktasına kurduğumuz bu 'Tebessüm Çadırları' ile hayırsever vatandaşlarımız tarafından bırakılan ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimiz hiç çekinmeden alabilirler. Bu çadırlarda paylaşmak var kardeşlik var. 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' diyoruz. Pursaklar'da hiçbir hemşehrimizin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı olmaz, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yanındayız. İlçemizin en ücra noktasında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşımızın sıkıntısı bizim kendi derdimiz, sıkıntımızdır. Onların ihtiyaçlarına en güzel şekilde cevap vermek adına hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."