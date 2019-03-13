Pursaklar'da Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan tesislerin açılışı için Yavuz Bulvarı'nda düzenlenen törende vatandaşlara hitap etti.



Pursaklıları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde şahsımı yüzde 78 gibi rekor bir oyla cumhurbaşkanlığına layık gören Pursaklılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.



31 Mart Yerel Seçimleri'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Pursaklar'dan bu seçimlerde de rekor bekliyorum. Çünkü Pursaklılar hizmet siyasetinin, eser siyasetinin, hakka ve halka hizmetin, değerlerine sahip çıkmanın kıymetini iyi biri. Ülkemizin, Ankara'nın ve ilçelerinin ihtiyacının laf değil, hizmet olduğunu, yatırım olduğunu Pursaklılar çok iyi bilir. Bu seçimlerde Pursaklar'dan özellikle ezan düşmanlarına sandıkta esaslı bir ders vermelerini bekliyorum." diye konuştu.



"Bu seçim onun için bir beka seçimidir"



Alandakilere Geziparkı eylemleri ve İstanbul Taksim'de düzenlenen Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünden görüntüler izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gördüğünüz kadın da CHP'nin il başkanı. Kardeşlerim, kimler kiminle el ele? Taksim'de CHP bayrağı ile HDP paçavrası yan yana. Kardeşlerim, bu seçim onun için bir beka seçimidir, onun için bu seçimde bunlara gereken dersi sandıklarda vermeliyiz." dedi.



İstiklal Marşı'nın "Ruhumun senden İlahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli." mısralarını okuyan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Ezanımıza hor bakanlar, ezanımızı hazmedemeyenler, bayrağımızı yakanlar... Bunlar kiminle el ele? CHP ile el ele. Belgeyle konuşuyorum. Bay Kemal bunlarla el ele mi, kol kola mı? Sandığa beraber gidiyorlar mı? Ankara'da Bay Mansur bunlarla beraber mi? Oylarını istiyorlar mı? Dörtlü çete.. CHP, HDP, sözde İyi Parti ve bir de Saadetçik, hepsi beraberler. Şimdi bunlara istiyorum ki sizler hep beraber dersini verin."



"Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Müslümanların onur davası olan Mescidi Aksa'yı, Kubbet-üs Sahra'yı postalları ile kirletmeye cüret ettiler. Utanmadan, sıkılmadan İsrail başındaki o soyguncu, kendi ülkesinde yargılanıyor. Netanyahu ve karısı soygundan, suistimalden yargılanıyor. Bu adam oradan diyor ki 'Türkiye'de gazeteciler cezaevinde, oradan bize ders vermesin.' diyor.



Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin, sen kadınları hücrelere mahkum eden zalimsin. 7'den 70'e binlerce insanı hücrelere tıkayan zalimsin. Sadece bizim değil aynı zamanda Hristiyanların da kutsal mabedine, Kubbet-üs Sahra, Haremi Şerif, buralar bizim için kutsal. Senin askerin, polisin postallarıyla buralara giriyor. Tahrik etme. Biz bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulüm etmedik, hiç bir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etme. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz ama hesabını uluslararası arenada size soracağız.



Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece, hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bize unutturamaz. Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız. Ne ezana saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescidi Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz."



Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini ve uluslararası görüşmelerin sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, "İsrail'in başbakanı Müslümanlara uygulanan zulmü engellemek yerine yaklaşan seçimlere yatırım yapmak için sosyal medyada şahsımı hedef alıyor. Bu sosyal medya fedailerini muhatap alacak değiliz. Filistin halkının haklarını ve Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun şekilde yönetilmesi konusundaki mücadelemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Pursaklar'da bu seçimde ezan bayrak ve vatan düşmanlarına sandıkta şöyle sağlamından bir osmanlı tokadı bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



(Sürecek)

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