Pursaklar'da Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar seçildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette Kandil'e çalışacaklar." dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan tesislerin açılışı için Yavuz Bulvarı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.



Arif Nihat Asya'nın, "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim" dizelerini aktaran Erdoğan, "Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip dilediği paçavraların altında ölebilir ama biz son nefesimize kadar burada olacağız." diye konuştu.



Erdoğan, ezan ve bayrak düşmanlarının kendilerine yeni bir çatı bulduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"CHP örtüsü altında, adı iyi, kendi fesat partinin makyajı altında PKK'lılar, FETÖ'cüler belediyelere sızdırılmaya çalışılıyor, listelere bunları koydular. Şimdi Mansur efendinin listesinde de bunlar var, buraya da yerleştiler. CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar seçildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette Kandil'e çalışacaklar. Biz çukur eylemlerinin ardından belediyelerden PKK'yı temizlemek için uğraşırken şimdi CHP ve ittifak ortağı bunları kendi sırtlarında belediyeye taşıyor.



Bölücü örgütün emrindeki parti, CHP ile ve sözde İYİ Parti ile olan ittifakını artık gizleme gereği dahi duymuyor. Mesela Pursaklar'da bu partinin adayı var mı? Yok. Peki kimi destekliyorlar? CHP'yi destekliyorlar. Aynı şekilde büyükşehirde kimi destekliyorlar? CHP'yi destekliyorlar. Öyleyse daha ne konuşuyoruz. Ankaralı bu ihanete izin verir mi? Pursaklar bu ihanete izin verir mi?"



Ziya Paşa'nın "En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?" ifadelerini aktaran Erdoğan, "Bunlar milleti kendileri gibi kör zannediyor, bunlar benim Ankaralı kardeşimi kendileri gibi gafil sanıyor. Ancak saklamaya çalışsalar da ittifakın iç yüzü her gün ifşa oluyor. Ülkenin ve milletin hayrına olmayan bir ittifakın Ankara'nın hayrına olması mümkün mü? Seçim sürecinde ittifaklarını delikanlıca ortaya koyamayanlar Ankara'yı nasıl açık yüreklilikle yönetecekler. Dikkat ederseniz seçime gidiyoruz ama ortada ne genel başkanları ne büyükşehir adayları var." değerlendirmesinde bulundu.



Ankara'da altıncı mitinglerini gerçekleştirdiklerini, yedinci ilçe mitingini de bugün Gölbaşı'nda yapacaklarını anımsatan Erdoğan, büyük Ankara mitingini de 23 Mart'ta düzenleyeceklerini, seçimden birkaç gün önce de yine Ankaralılarla birlikte olacaklarını söyledi.



"Biz milletin partisiyiz, emirleri milletimizden alırız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu milletin partisiyiz emirleri milletimizden alırız, hizmeti milletimize veririz. CHP, HDP bunlar emri nereden alıyor? Kandil'den. Peki terör örgütlerinden bu talimat alanlara benim Pursaklarlı kardeşim yürü der mi? Milletimiz bunlara Türkiye'nin yönetimini teslim etmediği gibi inşallah Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in, diğer şehirlerimizin de belediyelerini teslim etmeyecektir. Çünkü bu ittifak karanlık bir ittifaktır. Önde gözüken başkadır, arkadaki siluetler başkadır." dedi.



"Sizlerden bu seçimde Rabia'mıza daha sıkı sarılmanızı istiyorum." diyen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini tekrarladı. Erdoğan, "Rabbim hepinizden razı olsun." temennisinde bulundu.



Ankara'yı ve Pursaklar'ı sadece sevmekle kalmadıklarını ve aynı zamanda dev hizmetlerle de buluşturduklarını anlatan Erdoğan, toplam yatırım bedeli 176 milyon lira olan 29 eser ve hizmetin resmi açılışını yaptıklarını aktardı.



Erdoğan, yatırımlar arasında 150 yataklı Pursaklar Devlet Hastanesinin, belediye hizmet binasının ve yaklaşık 400 bin metrekare büyüklüğe ulaşan 66 adet parkın olduğunu bildirerek, spor tesislerinden kreşlere, sosyal ve kültürel tesislerden cami ve Kur'an kurslarına kadar 29 yatırımın Ankara ve Pursaklar'a hayırlı olmasını diledi.



"Ankara'nın çehresini değiştirdik"



Eserlerin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen kurum ve belediye yöneticilerine teşekkür eden Erdoğan, "Bugüne kadar yaptığımız 120 katrilyon liralık yatırımla adeta Ankara'nın çehresini değiştirdik. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, sanayide, ticarette, çevre ve şehircilik yatırımlarında, kültür sanatta velhasıl her alanda şehrimizi eşi benzeri görülmemiş hizmetlerle tanıştırdık." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi olan Bilkent Şehir Hastanesini Ankara'ya kazandırdıklarını ve açılışını da yarın yapacaklarını, hasta kabullerinin ise halihazırda devam ettiğini bildirdi.



Hastanenin 3 bin 600 yatağıyla vatandaşlara hizmet vereceğini söyleyen Erdoğan, "Gördüğünüz zaman şunu söyleyeceksiniz, Rabbim sizden razı olsun demek ki olabiliyormuş. Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zamanki gibi değil." diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde hazırlanan bir programa ilişkin videoyu vatandaşlarla izleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun programdaki konuşması sırasında vatandaşlara, "Şimdi Bay Kemal'i dinleyin." diye seslendi.



Videonun izlenmesinin ardından Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor? '10 yıl önce daha iyiydi.' diyor, sen niye buradasın? ya bu adam böyle, bir koltuğa oturdu mu bir daha oradan kalkmasını bilmiyor. Bir koyun teslim edin kaybeder gelir ama koltuğu kaybetmiyor. Oraya yerleşti bir daha da oradan kalkmıyor. Onun için şimdi 31 Mart'ta öyle bir ders verelim ki CHP'ye oy veren kardeşlerimizi de bu adamdan kurtaralım. Var mıyız?" dedi.



"Millet kıraathanelerimizden birini de Pursaklar'da açıyoruz"



Daha sonra, Bilkent Şehir Hastanelerinin olduğu görüntüleri izleten Erdoğan, "Nasıl hiç alakası var mı onunla? Geçenlerde bir hasta hastaneye geldi, tedavisi yapıldı çıkarıyorlar. Hasta, 'Doktor bey ben 3-4 gün daha burada kalayım.' dedi. Adeta şimdi beş yıldızlı otel gibi bir hastane." ifadesini kullandı.



Erdoğan, Etlik'teki şehir hastanesinin ise inşaat halinde olduğunu, seneye bitirileceğini bildirdi.



Pursaklar'daki yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, bugüne kadar Pursaklar'a 678 dersliğe sahip 64 okul inşa edildiğini, 966 öğretmen ataması yapıldığını kaydetti.



"Millet kıraathanelerimizden birini de Pursaklar'da açıyoruz." bilgisini paylaşan Erdoğan, parkların ve içlerindeki sosyal tesislerin yanında bir büyük futbol sahası, yirmi halı saha, yirmi koşu yolu ve bisiklet yoluyla ilçede hayat kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunduklarını aktardı.



İvedik-Bağlum-Pursaklar bağlantısı, Hasköy kavşağı, Karacaören otoyol bağlantısı, Kazan-Esenboğa bağlantısı, Saray alt geçidi, Selnikel girişi bağlantı yolu gibi projelerle ilçenin ulaşım sorunlarına çözümler getirildiğini anlatan Erdoğan, Kuyubaşı-Esenboğa metro hattıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, bu projeyi de Ankara ve Pursaklar'a kazandıracaklarını söyledi.



Pursakları cazibe merkezine dönüştürmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Erdoğan, gelecek dönemde büyük hizmetlerle ilçenin geliştirilmesine devam edeceklerini belirtti.



Erdoğan, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının çok güzel projeleri bulunduğunu, bunların hayata geçmesi halinde bambaşka bir Başkente kavuşulacağını aktardı.



Notlar



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış için meydana kurulan platformdan vatandaşlara seslendi.



Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamaları ile donatılan meydana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.



Açılış töreninde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de birer konuşma yaptı.



Törene, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı.



(Bitti)

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