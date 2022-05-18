Pursaklar'da vatandaşlara tohum dağıtıldı - Son Dakika
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Pursaklar'da vatandaşlara tohum dağıtıldı

18.05.2022 17:59
Pursaklar'da vatandaşlara tohum dağıtıldı

Pursaklar Belediyesi, sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar için organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak, vatandaşları ata tohumuna teşvik etmek amacıyla ücretsiz domates, salatalık ve biber tohumları dağıttı.

Pursaklar Belediyesi, sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar için organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak, vatandaşları ata tohumuna teşvik etmek amacıyla ücretsiz domates, salatalık ve biber tohumları dağıttı.

Endemik Vadi'de tohumların dağıtımına Kaymakam Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, yerli tohumların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için ilçe halkına ücretsiz ata tohumu fidesi dağıttıklarını söyledi.

Endemik Vadi'yi halkın endemik bitki türler, yeşillik ve doğada yaşayan diğer canlılarla karşılaştırmak için yaptıklarını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Etkinliklerimiz bu alanda hep oluyor. Bugün de ata tohumu fide dağıtıyoruz. Vatandaşlar çok büyük bir ilgi gösterdi. Tabi bu bir çiftçilik faaliyeti değil, yerli ve milli ata tohumlarımızın yaygınlaştırma faaliyetidir. Gecen sene seralarımızda yetiştirdiğimiz ata tohumlarımızı bu yıl çeşitlendirerek hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Kartopu gibi büyümesini istiyoruz. Hemşerilerimizden istediğimiz bu ürünleri yetiştirmeleri."

Daha sonra vatandaşlara tohum dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Yıldız, Domates, Tohum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pursaklar'da vatandaşlara tohum dağıtıldı - Son Dakika


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