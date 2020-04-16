Pursaklar'da yaz öncesi ilaçlama - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz mevsimi öncesi sivrisinek ve karasinek gibi larvaların üreme yerlerini ilaçladı.



Pursaklar Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı larva döneminde yaptığı ilaçlamalarla önlem alıyor. Bir taraftan korana virüse karşı ilçede, dezenfekte edilmedik alan bırakmayan belediye ekipleri, diğer yandan da haşerelerle mücadele çalışmalarını da soluksuz sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi'nin denetimlerinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında ekipler, vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz ayı geçirmesi için korona virüs başta olmak üzere virüs, bakteri ve haşerelere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Yaz mevsiminde hemşehrilerimizin haşerelerden kaynaklanacak sıkıntıları çekmemesi için ilaçlamalarımızı larva döneminde başlayarak devam ettiriyoruz. Çalışmalarımıza öncelikle haşerelerin üreyebilecekleri alanlardan başladık. Larva dönemi süresince sazlıklar, dere yatakları gibi alanları rutin olarak ilaçlamaya devam edeceğiz. Larva oluşumuna ve sineklerin çoğalmasına engel olmak için şehrin birçok noktasında ilaçlama çalışması yapılmaya devam ediyor. İlaçlama çalışmaları yaz mevsimi boyunca da devam edecek. İlçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Pursaklar'da, hemşehrilerimize zarar verebilecek olan virüslere ve haşerelere geçit vermemekte kararlıyız" denildi. - ANKARA