Pursaklar'a yeni park yapılıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, ilçeye yeni bir park alanı kazandırmak içinde Merkez Mahallesi Doğanay Sokak'ta çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelindeki park alanlarında tamir, tadilat ve yenileme çalışmalarını sürdüren belediye, Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta, yeşil alan ve yürüyüş yolu çalışmaları yürütüyor.

Parkın engebeli alanları ıslah edilerek daha kullanışlı hale getirilip vatandaşların hizmetine sunulacak.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimiz, kendi yaşam alanlarına yakın noktalarda ağaçlar yeşerdiğini görme ve gelip burada oturabilme imkanına sahip olacak. Hemşehrilerimizin daha güzel vakit geçirmelerini ve günün koşuşturmacası içinde insanların kendilerine zaman ayırabileceklerini istiyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıklı bir yaşam için spor yapabilecekleri mekanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Pursaklar halkının yemyeşil bir ilçede doyasıya yaşamın keyfini çıkarmalarını istiyoruz. Yeni yeşil alan projelerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek."