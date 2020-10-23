Pursaklar'da yeşil alan seferberliği - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların kaliteli yaşam standartlarına ve yeşil ile iç içe alanlara kavuşturmak için proje çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer ile birlikte yapılması düşünülen projeleri arazide inceledi.

Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar'da yapılması planlanan yeşil alan projeleriyle ilgili fizibilite çalışmalarının sürdüğü arazilerde, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer ile görüş alışverişinde bulundu.

"Doğayı usta dokunuşlarla daha işlevsel hale getireceğiz"

İncelemelerin ardından bir değerlendirme bulunan Başkan Ertuğrul Çetin; "Yapımı düşünülen yeşil alan projelerimizin bölgeye çok büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Hazırlanan projelerimizle ilgili geniş fizibilite çalışması yapılıyor. O çalışmalar yapıldıktan sonra daha yeşil bir Pursaklar için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Amacımız, hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmaktır. Arazilerimizdeki dönüşüm gerçekleştirirken doğaya zarar vermeden usta dokunuşlarla daha işlevsel hale getireceğiz. Pursaklar'da doğayla uyumlu yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. - ANKARA