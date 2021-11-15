Üye Girişi
Pursaklar'da "Yusuf Diye" tiyatro oyunu çocuklarla buluştu - Son Dakika

Pursaklar'da "Yusuf Diye" tiyatro oyunu çocuklarla buluştu

15.11.2021 11:50
Pursaklar'da "Yusuf Diye" tiyatro oyunu çocuklarla buluştu

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde "Yusuf Diye" tiyatro oyunu çocuklara sahnelendi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde "Yusuf Diye" tiyatro oyunu çocuklara sahnelendi.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamada, ara tatilinin başlamasının ardından cumartesi ve pazar günleri izleyicisiyle buluşan "Yusuf Diye" tiyatro oyununa çocuklar ilgi gösterdi.

Çocukları, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve belediye başkan yardımcıları da yalnız bırakmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Çetin, Pursaklar'ın kültür ve sanatın yeni merkezi olma konusunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Çocukların heyecanına ortak olduklarını belirten Çetin, "Çocuklarımız çok eğlendi. 7'den 70'e hitap eden tiyatro gösterilerine olan ilginin her geçen gün artarak çoğaldığını görmek bizleri memnun ediyor. İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Devlet Tiyatroları, Pursaklar, Tiyatro, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pursaklar'da 'Yusuf Diye' tiyatro oyunu çocuklarla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı 12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı 12:13 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu 12:00 4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum 11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak 11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu 11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu 10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu

Son Dakika Haberleri
12:44 Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası
12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
12:12 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
12:08 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız
11:59 4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu
11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum
11:45 Yörük kız Müslüme'nin kaçırılma ihtimali araştırılıyor
Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası         
12:45
Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı         
12:20
Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı         
12:14
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
İçişleri Bakanlığı'nın operasyon metninde heyecanlandıran ifadeler: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor İçişleri Bakanlığı'nın operasyon metninde heyecanlandıran ifadeler: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor         
11:30
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi         
11:03
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı         
10:57
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü         
08:04
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 13:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: Pursaklar'da "Yusuf Diye" tiyatro oyunu çocuklarla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement