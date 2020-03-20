Pursaklar'dan Türkiye'de bir ilk: online 'Halk Meclisi' - Son Dakika
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Pursaklar'dan Türkiye'de bir ilk: online 'Halk Meclisi'

6 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde yüz yüze yapılamayan 'Halk Meclisi' toplantılarını online olarak yaparak Pursaklar'da yaşayan vatandaşların dertlerini sosyal medyadan dinledi.

Pursaklar'dan Türkiye'de bir ilk: online 'Halk Meclisi', System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde yüz yüze yapılamayan 'Halk Meclisi' toplantılarını online olarak yaparak Pursaklar'da yaşayan vatandaşların dertlerini sosyal medyadan dinledi.


Pursaklar'ın hizmet taleplerini yerinde tespit etmek, hızlı şekilde çözüme kavuşturmak ve ilçeyi birlikte yönetmek amacıyla düzenlenen 'Halk Meclisi' toplantıları devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan 'Korona virüs' salgınının, 11 Mart itibariyle Türkiye'de görülmesiyle ilçeyi birlikte yönetmek amacıyla düzenlenen 'Halk Meclisi' toplantıları, Pursaklar Belediyesinde gerçekleştirildi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal mecralar üzerinden canlı interaktif yayınla gündemi değerlendirerek, mesaj yoluyla hemşehrilerinden gelen soruları cevapladı.


"Hemşehrilerimiz her türlü tedbiri aldığımızdan emin olsunlar"


'Halk Meclis'ini önemsediklerini belirten Çetin, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mahallelerimizde hemşehrilerimizle buluşmaya gayret gösteriyoruz. Malumunuz dünyadaki virüsten kaynaklı olarak bugün özel gündem korona virüs konulu online bir yayın ile sizlerin karşısına çıkmak istedik. Virüsün Çin'de görülmesinin ardından ilaç stoklarımızı kontrol ederek hazır hale getirdik. 3 Ocak itibariyle de ilaçlama faaliyetlerine başladık. 10 Mart'ta ülkemizde görülmesinin ardından personel sayımızı artırarak kendi hizmet alanlarımız, kamu kurum ve kuruluşları, toplu yaşama alanlarının ilaçlama faaliyetlerine hız verdik. Kurum doktorumuz ve sağlık personellerimizle istişare ederek toplu kullanılan alanlarda özellikle belediye otobüslerimiz, camiler, sosyal tesisler ve kamu kurumlarında bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışması faaliyetlerine hız verdik. Pazarlarda çalışan esnaflarımıza da eldiven dağıtarak gerekli denetimleri de sürdürüyoruz. Pazarlar, kurulmadan önce tarafımızca mutlaka dezenfekte ediliyor. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile birlikte esnaf denetimlerini çoğaltarak fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.


Vatandaşların virüsle ilgili hassasiyetlerini muhafaza etmesi gerektiğini bildiren Çetin, "Bizim gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın kararlı duruşu, olaya anında müdahale edilmesi, sağlık teşkilatımızın etkin mücadelesi sayesinde bu sıkıntılı süreci en az zararla atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Kişisel bakım ve temizlik en büyük tedbirdir" ifadelerini aktardı. - ANKARA

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:03 Kaynak: İHA

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