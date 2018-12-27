Son Dakika Haberleri: Pursaklar Halk Kütüphanesinde Sona Gelindi

Pursaklar Halk Kütüphanesinde Sona Gelindi

1 saat önce

Pursaklar ilçesinde eski kaymakamlık binasına yapılan halk kütüphanesinin dış cephe ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Pursaklar Halk Kütüphanesinde Sona Gelindi, System.String[]
Pursaklar ilçesinde eski kaymakamlık binasına yapılan halk kütüphanesinin dış cephe ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Pursaklar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mülkiyeti Pursaklar Belediyesine ait olan ve bir süre kaymakamlık olarak kullanılan binanın imzalanan protokolle 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edildiği anımsatıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan Acar arasında imzalanan protokol ile eski kaymakamlık binasının İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek şekilde projelendirildiği belirtilen açıklamada, projesi Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan İlçe Halk Kütüphanesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bir katı ilkokul düzeyindeki çocuklar için özel olarak tasarlanan kütüphanenin diğer katlarının da yetişkinlere hitap edecek şekilde hazırlandığına işaret edilerek, içerisinde çocuk sineması da bulunan kütüphanenin kafeteryası, oturma grupları, ders çalışma masaları, dinlenme odaları ile Pursaklar halkının hizmetinde olacağı kaydedildi.

Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yaptığı değerlendirmede, "Kütüphane çalışması bitti. Dış cephe boyası yapıldı. Bahçe duvarları tamamlandı. İçeride son rötuşlar yapılıyor. İnşallah en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:37 Kaynak: AA

Selçuk Çetin, Pursaklar, Güncel
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