Pursaklar her gün daha temiz bir güne uyanıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, korona virüse karşı alınan önlemler ve Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürürken rutin temizlik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Dünya hayatını olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan bu hassas süreç ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Pursaklar Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri noktasında dezenfektan ve hijyen gibi temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmalarda cadde ve sokaklar köpükleniyor ardından tazyikli su ile yıkanıyor.

Belediye ekipleri tarafından evsel atıklar toplanıyor, cadde ve sokakları süpürülüyor, çöp konteynırlarından yükselen kötü kokulara izin verilmeyerek düzenli olarak yıkama faaliyetlerine devam ediliyor.

"En İyi Temizlik Kirletmemektir"

Vatandaşlara daha temiz daha yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediye olarak özellikle temizlik konusuna çok önem veriyoruz. Belediye olarak tüm mahallelerimizde ekiplerimiz çalışma yapıyor. Her mahallemiz ve her sokağımızda temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin gece, gündüz çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimizin rahatlığı için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Biz temizlemekten yorulmuyoruz ancak vatandaşlarımızın da en iyi temizlik kirletmemektir düsturu ile hareket ederek daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi. - ANKARA