Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi'nde sertifika heyecanı - Son Dakika

Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi'nde sertifika heyecanı

23.03.2021 11:17
Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi'nde sertifika heyecanı, System.String[]

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde kursiyerler sertifika heyecanı yaşadı.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde kursiyerler sertifika heyecanı yaşadı.

Hüma Sultan Hanım Evi ön muhasebe kursuna kayıtlı 12 kursiyer, 357 saatlik ders sürecini tamamlayarak MEB onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak yapılan sertifika töreninde kursiyerlerin sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu takdim etti. Kurslara düzenli olarak katılan ve ileri seviyede eğitim alan kadınlar, meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı.

"Hayatın her alanıyla ilgili sosyal, kültürel, mesleki kurslar açıyor ve eğitim veriyoruz"

Kursiyerlerin göstermiş olduğun üstün gayret ve başarılarla sertifika almaya hak kazandığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu, "Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içerisinde hayatın her alanıyla ilgili sosyal, kültürel, mesleki kurslar açıyor ve eğitim veriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimler ile birlikte kursiyerlerimiz herhangi bir yerde çalışabilecek yetkinliğe ulaşır duruma geliyor. Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'in kadınların farklı iş kollarından istihdam edilmelerine büyük önem veriyor. Bizler de kursiyerlerimizin İstihdam Şefliği aracılığıyla istihdam edilmesi için belediye olarak işletmelerle görüşmelerde bulunarak inşallah öğrencilerimizi iş sahibi yapmak için gayret göstereceğiz. Eğitimlerini başarıyla bitiren kursiyerlerimizin bundan sonraki yaşamlarında ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kendilerine sunulan hizmetlerden memnun kalan hanımlar, Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi'nde sertifika heyecanı
Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi'nde sertifika heyecanı
Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi'nde sertifika heyecanı
Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi'nde sertifika heyecanı

milli eğitim bakanlığı, Pursaklar Belediyesi, Koronavirüs, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi'nde sertifika heyecanı - Son Dakika


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