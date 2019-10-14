"Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum Projesi"
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Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Kaymakamlığı arasında çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla "Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi, düzenlenen toplantı ile imza altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Kaymakamlığı arasında çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla "Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi, düzenlenen toplantı ile imza altına alındı.
Pursaklar Kaymakamlığı'nda düzenlenen "Çevrenin Temizlenmesi ve Sürdürülebilirliğin Sağlanmasına Dair İş Birliği Protokolü" imza törenine Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin katıldı. - ANKARA
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