Son Dakika Haberleri: "Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum Projesi"
Son Dakika Güncel 'Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum Projesi'

"Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum Projesi"

1 saat önce

Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Kaymakamlığı arasında çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla "Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi, düzenlenen toplantı ile imza altına alındı.

Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Kaymakamlığı arasında çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla "Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi, düzenlenen toplantı ile imza altına alındı.


Pursaklar Kaymakamlığı'nda düzenlenen "Çevrenin Temizlenmesi ve Sürdürülebilirliğin Sağlanmasına Dair İş Birliği Protokolü" imza törenine Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin katıldı. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Özgür Ertuğrul, Mehmet Yıldız, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küresel fonlar altın yatırımında tüm zamanların rekorunu kırdı
Son dakika: Esad Güçlerinin Münbiç'e gireceği iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Kararımızı uygulama aşamasındayız Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı Siyasete yıllarını veren Devlet Bahçeli ilk kez sakal bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 11:51:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]