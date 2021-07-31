Pursaklar ilçesinden Osmaniye'deki yangından olumsuz etkilenenlere yardım - Son Dakika

Pursaklar İlçe Belediyesi ve AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı'nın, Osmaniye'de yangından olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım için hazırladıkları yardım tırları yola çıktı.

Temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri ve kıyafetleri yer aldığı tırların uğurlanma programına Pursaklar İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık ve teşkilat mensupları katıldı.

Desteklerin toplanmasının ardından AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı önünde bekletilen kamyona partililer tarafından yüklenen malzemeler, yapılan duanın ardından Osmaniye'ye doğru yola çıktı.

Pursaklar İlçe Belediye Başkanı Çetin, yaptığı açıklamada, orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İlçe halkının orman yangınlarına karşı duyarlı olduğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Yeni hazırladığımız bu yardım konvoyunu Osmaniye'ye gönderiyoruz. Daha önce ki yangın yerlerine de yardımlarımız olmuştu. Osmaniye'de hem yerleşim yerlerinde etkili olan yangından dolayı bu konvoyumuzu oraya gönderiyoruz. Özellikle gezici aşevimiz çok ciddi kapasitede yemek üretebiliyor. Orada hem yardım gönüllülerine, personelimiz ve yangından etkilenen vatandaşlara gün boyu yemek çıkartacaktır. 24 saat çalışabilecek kapasitesi var. Bunun yanı sıra gıda, temizlik, kıyafet gibi temel ihtiyaç yardımlarımızda ayrı tırlarda gidiyor."

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Güngör ise devletin ve milletin zorlukların üstesinden gelebilecek güçlü iradeye sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı ve Ankara İl Başkanlığımızın başlatmış olduğu Yaraları Sarıyoruz Kampanyasına ilçe başkanlıklarımız ve belediye başkanlarımız güçlü bir destek verdiler." dedi.