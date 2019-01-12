Son Dakika Haberleri: Pursaklar'ın Hafızları Ankara'da Birinciliği Kimseye Bırakmadı

Pursaklar'ın Hafızları Ankara'da Birinciliği Kimseye Bırakmadı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara ilçeleri arasında düzenlenen Hafızlık, Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında Pursaklar Ehlibeyt Kur'an Kursu Hafızları birinciliği kimseye bırakmadı.

Pursaklar'ın Hafızları Ankara'da Birinciliği Kimseye Bırakmadı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara ilçeleri arasında düzenlenen Hafızlık, Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında Pursaklar Ehlibeyt Kur'an Kursu Hafızları birinciliği kimseye bırakmadı.

Ankara'da düzenlenen yarışmalara katılan Pursaklar'daki hafızlar, rakiplerine karşı en güzel performansı sergileyerek birincilikleri kimseye bırakmadı. Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu adına yarışmaya giren Pursaklar Müftülüğüne bağlı Ehlibeyt Kur'an Kursu Hafızlarından Eren Ocaklı ile Ankara Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu adına yarışmaya giren Ehlibeyt Kur'an Kursu Hafızlarından Mustafa Can Ağırbaş Ankara 1'incisi oldu. Yine aynı yarışmada Medine İmam Hatip Ortaokulu adına katılan Ehlibeyt Kur'an Kursu Hafızlarından İsmail Tiryaki ise Ankara 2'ncisi, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu adına yarışmaya katılan Ehlibeyt Kur'an Kursu Hafızlarından Yusuf Taha Karakaya da Ankara 3'üncüsü oldu. Aldıkları eğitim ve elde ettikleri başarıyla Pursaklar'ı gururlandıran hafızlar ile eğitmenleri, kendilerine sunulan hizmetler ve katkılardan dolayı Pursaklar halkına ve Pursaklar Belediyesine teşekkür etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Pursaklar, Ankara, Güncel
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