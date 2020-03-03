Pursaklar'ın hanımları çok şanslı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pursaklar'ın hanımları çok şanslı - Son Dakika

Pursaklar'ın hanımları çok şanslı

6 saat önce

Kadınlara yönelik çok sayıda projeye imza atan Pursaklar Belediyesi, hanımevlerinde kadınları meslek sahibi yapıyor.

Pursaklar'ın hanımları çok şanslı, System.String[]

Kadınlara yönelik çok sayıda projeye imza atan Pursaklar Belediyesi, hanımevlerinde kadınları meslek sahibi yapıyor.


İletişim ve yaşam dili olan Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanarak kişilerin kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Hüma Sultan Hanımevinde düzenlenen diksiyon kurslarına katılan 20 kursiyer, 40 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Meslek edindirmeye yönelik kursa katılan hanımlar, "Burada bize sunulan imkanlar sayesinde hem meslek öğreniyor hem de aile bütçemize katkı da bulunuyoruz. Bizlere böyle bir imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'e ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.


Toplumun her kesiminden ilgi gören kursun oldukça verimli geçtiğini belirten Hanımevleri Şefi Aysun Tulumbacı, "Sosyal bir varlık olan insan, gerek ikili iletişimlerde gerekse topluluklar karşısında daima konuşmak durumundadır. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, başka kişilerce sevilerek dinlenmek isteriz. Bunun için de herkes tarafından anlaşılabilen, kulağa hoş gelen, güzel bir Türkçe ile konuşmamız gerekir. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz kursumuz, 40 saatlik eğitimden oluşuyor. İlginin ve başarının bu denli yüksek olması bizleri oldukça sevindiriyor. Kurslarımızda başarılı olan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:57 Kaynak: İHA
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