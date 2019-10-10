Son Dakika Haberleri: Pursaklar'ın pazarlarında sıkı denetim
Son Dakika Güncel Pursaklar'ın pazarlarında sıkı denetim

Pursaklar'ın pazarlarında sıkı denetim

37 dakika önce

Vatandaşların temiz ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için çalışan Pursaklar Belediyesi, ilçe genelindeki pazar alanlarında denetimlerini sıklaştırdı.

Pursaklar'ın pazarlarında sıkı denetim, System.String[]

Vatandaşların temiz ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için çalışan Pursaklar Belediyesi, ilçe genelindeki pazar alanlarında denetimlerini sıklaştırdı.


Mahallerde kurulan semt pazarlarında vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için denetimlerde bulunan Pursaklar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, semt pazarlarında hummalı bir çalışma başlattı. Pazarları tek tek gezerek; fiyat etiketleri, tartı, sebze, meyve, kuru gıda ve süt ürünlerinin denetimlerini gerçekleştiren ekipler, vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için esnaflara gerekli tavsiyelerde bulundu.


Semt pazarlarında denetimlerini artırdıklarını dile getiren Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Ezandemir; " Denetimlerimizin asıl amacı; vatandaşlarımızın sağlıklı ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmeleridir. Bu amaç doğrultusunda ekiplerimiz devamlı olarak sahada olacak" ifadelerinde bulundu. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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