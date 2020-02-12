Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor - Son Dakika
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Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor

6 saat önce

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Nehir Narin, İstanbul'da gerçekleşen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda yıldız pair kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

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Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Nehir Narin, İstanbul'da gerçekleşen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda yıldız pair kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Narin, ferdi kategoride ise ikinci oldu.


Türkiye'nin en yetenekli ve en başarılı taekwondo sporcularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Nehir Narin, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Pursaklar Belediye Spor Kulubü sporcusu Nehir Narin, Bayanlar Yıldız Pair kategorisinde en üst basamağa çıkarak altın madalya kazandı. Narin, Ferdi kategoride ise ikinci olmayı başardı.


"Ülkemi ve Pursaklar'ı gururlandırmaya devam edeceğim"


Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'ndaki altın madalyanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Nehir Narin, "Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nün sunduğu imkanlar gerçekten çok iyi. Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'in desteğini her zaman yanımda hissediyorum. Kendimi hep güvende hissediyorum. Bu da yarışmalarda beni motive ediyor. Başarılı olarak uluslararası yarışmalarda İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağımı göndere çektirmek gibi asla yaşayamayacağım tatlar yaşadım. İnşallah kendimi geliştirmeye devam ederek daha nice başarılar kazanmaya devam edeceğim" diye konuştu.


"Belediye olarak sporcularımıza desteğimiz kesintisiz devam edecek"


Nehir Narin'i telefonla arayarak tebrik eden Başkan Ertuğrul Çetin yaptığı kısa açıklamada, "Biz belediye olarak sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Şampiyonlarımızı spora teşvik eden ailelerine, hocalarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Pursaklarımıza disiplinli ve başarılı sporcular kazandırmaya devam edeceğiz. Bizler belediye olarak her zaman sporcularımızın yanınızdayız. Sporcumuzu tekrardan tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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