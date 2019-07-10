Son Dakika Haberleri: Pursaklar Kapalı Yüzme Havuzunda dersler başladı
Son Dakika Güncel Haber

Pursaklar Kapalı Yüzme Havuzunda dersler başladı

54 dakika önce

Pursaklar Belediye Spor Kulübü yaz spor okulları bünyesinde açılan yüzme kursları, çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Pursaklar Kapalı Yüzme Havuzunda dersler başladı, System.String[]
Pursaklar, Güncel
Pursaklar Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yaz spor okulları bünyesinde açılan yüzme kursları, çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Hava sıcaklığının etkisini artırdığı bu dönemde Pursaklar'da yarı olimpik yüzme havuzu çocuklardan büyük ilgi görüyor. Çocukların yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi ve sporla tanışmasının amaçlandığı kurslar sayesinde, bir yandan alanında uzman antrenörler eşliğinde güvenli şekilde yüzme öğrenen çocuklar, diğer yandan serinlemenin keyfini yaşıyor. Yüzme kurslarının ilk açılış dersini kendisi de yüzme antrenörü olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin verdi.

İlk etapta 7 ile 14 yaş arası 550 öğrencinin eğitim alacağı kurslar erkek öğrencilere Salı ve Perşembe günleri saat 10.00 ile 13.00 arası, kız öğrencilere ise Çarşamba ve Cuma günleri 10.00 ile 13.00 arasında verilecek.

Sporun çocuğun hayata bakış açısını olumlu yönde etkilediğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, " Futbol, basketbol, okçuluk, jimnastik, voleybol, tekvando gibi çeşitli branşlarda kurslar açılıyoruz. En yoğun talep yüzme kursuna yapılıyor. Sıcaklık da talebi artırıyor. Veliler de yüzme faaliyetine yoğun talep gösteriyor. Her eğitim dönemi 4 hafta sürüyor. Çocuklarımız suda keyifli zaman geçiriyor. Havuzlarda çocuklarımızın sağlığına ve güvenliğine önem gösteriyoruz" dedi.

Eğitimlerin Eylül ayının ilk haftasına kadar süreceğini belirten Ertuğrul Çetin, Eylül ayından itibaren havuzun tam kapasiteli hizmete açılacağını ve üye kayıtlarına başlanacağını belirtti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, "Binali Yıldırım'la ilgili tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna yanıt verdi Başsavcılık açıkladı: Deşifre olmayan FETÖ'cüler darbeye katılanlardan fazla "Yorgunum" diyen astsubay ailesine kurşun yağdırdı! Dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı Anayasa Mahkemesinden, "Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi" kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:44:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pursaklar Kapalı Yüzme Havuzunda dersler başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]