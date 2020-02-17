Pursaklar soruyor, Başkan Ertuğrul Çetin cevaplıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pursaklar soruyor, Başkan Ertuğrul Çetin cevaplıyor - Son Dakika

Pursaklar soruyor, Başkan Ertuğrul Çetin cevaplıyor

7 saat önce

Mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, halk meclislerine Fatih Mahallesiyle devam etti.

Pursaklar soruyor, Başkan Ertuğrul Çetin cevaplıyor, System.String[]

Mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, halk meclislerine Fatih Mahallesiyle devam etti.


Mahalle buluşmalarına Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan yardımcıları, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çetin, vatandaşların istek ve taleplerine göre mahallelerde yapılacak olan proje ve çalışmaları şekillendiriyor.


Mahalle buluşmasının açılışında kısa bir konuşma yapan Fatih Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, yapılan bu buluşmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek; "Mahallemizin geleceği için burada toplandık. İnşallah faydalı bir toplantı olacağına inanıyorum. Başkanımıza bugüne kadar mahallemize yaptığı hizmetler ve bundan sonra yapacağı hizmetler için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.


Vatandaşla iç içe bir yönetim anlayışı sergilediklerini belirten Başkan Çetin, "Mahalle buluşmaları ile hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Biz makamda oturmayı değil, vatandaşlarla beraber olup istek ve önerilerini dinleyerek Pursaklar'ı birlikte yönetmeyi tercih ediyoruz. Mahallemizdeki eksikliklerin giderilmesi için planlamalarımızı yaparak bunları gidereceğiz. Hemşehrilerimizin mutlu bir ilçede yaşaması için her türlü imkanı değerlendirerek elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle buluşmak bizleri inanılmaz rahatlatıyor, mutlu ediyor. Allah sizin bu muhabbetinizi bizlerden ayırmasın. Bizim kapımız da gönlümüz de her daim sizlere açık. Buraların bizlere emanet olduğunu biliyoruz. Emanete layıkıyla sahip çıkacağız. İlçemizi her yönüyle güvenli ve huzurlu bir ilçe haline getireceğiz. Daha güzel bir Pursaklar için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Başkan Çetin, konuşmalar sonrası söz alan mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini, 2020 yılında yapılacak olan çalışmalar programına aldı. - ANKARA

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

En çok Irak vatandaşları konut aldı
Sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik bazı bankalara ceza Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:32:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pursaklar soruyor, Başkan Ertuğrul Çetin cevaplıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]