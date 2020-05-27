Pursaklar ve Keçiören'de camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Pursaklar ve Keçiören belediyeleri, 29 Mayıs'ta kılınacak cuma namazıyla kademeli olarak ibadete açılacak camileri ve cami avlularını dezenfekte ediyor.

Pursaklar ve Keçiören belediyelerinden yapılan yazılı açıklamalara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan camilerin sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tekrar ibadete açılması için hazırlıklar sürüyor.

Belediye ekipleri, camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'ın simge camilerinden Hicret Camisi'ndeki çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, camilerin temizliğine salgın öncesinde de dikkat ettiklerini, her ay düzenli temizlediklerini vurgulayarak, "Fakat bu cuma epeydir kapalı olan camilerimiz için çok daha fazla titiz davranmamız gerekiyor. Biz bütün camilerimizin hem dezenfektan hem temizlik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, lütfen cuma günü daha tedbirleri olalım. Rabb'im camilerimizin kapandığı bu zorlu günleri bizlere tekrar yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Keçiören'de 52 cami dezenfekte edildi

Keçiören Belediyesi de ilçedeki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları için özel bir ekip oluşturdu.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, Diyanet İşleri Başkanlığınca öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmaya başlayacağının duyurulmasıyla, Keçiören Kaymakamlığınca belirlenen 52 caminin temizlik ve dezenfekte çalışmalarının tamamladığını belirtti.

Altınok, "Vatandaşımızın sağlığını korumak için normalleşme sürecinde atılacak her türlü adımı atıyoruz. İbadethanelerimiz cemaatini, bizler de camilerimizde ibadetlerimizi eda etmeyi özledik. İnşallah el ele vererek bu salgın döneminin üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

Cemaatle kılınacak öğle, ikindi ve cuma namazları öncesinde ve sonrasında camileri rutin aralıklarla dezenfekte edeceklerini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Rutin olarak sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ile vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla temiz bir ortamda ibadet edebilirler. Sevgili Peygamber Efendimizin kokusu olan gül kokusunu da tüm ibadethanelerimize sıkarak daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz."