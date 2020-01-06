Pursaklar Yaşam Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pursaklar Yaşam Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Pursaklar Yaşam Merkezi hizmete açıldı

6 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaşam merkezini Pursaklıların hizmetine açtı.

Pursaklar Yaşam Merkezi hizmete açıldı, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaşam merkezini Pursaklıların hizmetine açtı.


Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından hizmete açılan yaşam merkezinde; Millet Kıraathanesi, Şehir Kütüphanesi, Dernekler Lokali, Yaren Evi, Hanımlar Lokali, Dede Torun Lokali, Tebessüm Çarşısı, Çocuk Kütüphanesi, Spor Salonları, El Sanatları Atölyesi, Gençlik Merkezi bulunuyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi ve ilçenin havasını değiştiren Yaşam Merkezi Sinema Salonu da beyaz perdesini "Sevginin Gücü" filmi ile açtı. Halkı sinemaya davet eden Başkan Çetin, ilk filmi Erdemli Gençlik üyeleri ile birlikte izleyerek, yeni hizmetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceğini aktardı.


Erdemli Gençlik üyeleri sinema salonunun açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yeni sinema salonunu çok beğendik. Bu önemli kültürel ve sanatsal tesisi Pursaklar'a kazandırdığı için Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem verdiklerini ifade eden Başkan Çetin ise, "Sanatın gençlerin motivasyonunda, yaşamın doğru algılanmasında, hedeflerinin belirlenmesinde çok değerli bir araç olduğunu düşünüyorum. Genç nüfusun yoğun olduğu bir ilçeyiz. Sosyal anlamda da gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bir dizi aktivitelerimiz, projelerimiz uygulanıyor. Yeni açtığımız sinema salonumuz bunlardan sadece bir tanesi. Gelişen, değişen, büyüyen, bölgenin en önemli ilçelerinden olma yolunda hızla ilerleyen ilçemizde her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. En güzel hizmetleri hemşehrilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ANKARA

Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, yeni yıldan sadece sağlıklı olmayı istedi
Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
19:36 TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2) - Son Dakika
19:36 Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika
19:36 Mersin'deki sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika
19:36 Kapıkule-İstanbul kara yolunda tır kazası nedeniyle 3 saat ulaşım sağlanamadı - Son Dakika
19:35 TEM'DE MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:38:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pursaklar Yaşam Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]