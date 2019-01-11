Son Dakika Haberleri: Pursaklarlı 18 Kursiyer Kuaförlük Sertifikası Aldı

Pursaklarlı 18 Kursiyer Kuaförlük Sertifikası Aldı

19 dakika önce

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde devam eden kuaförlük kursuna katılan 18 kursiyer daha eğitimlerini tamamlayarak kuaförlük sertifikası sahibi oldu.

Pursaklarlı 18 Kursiyer Kuaförlük Sertifikası Aldı, System.String[]
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde devam eden kuaförlük kursuna katılan 18 kursiyer daha eğitimlerini tamamlayarak kuaförlük sertifikası sahibi oldu.

Pursaklar Belediyesi ilçedeki binlerce kadına çok sayıda kursta eğitim vermeye ve meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Bu eğitimlerden biri olan Hüma Sultan Hanım Evindeki kuaförlük kursu 234 saat sürdü. Kursa katılan hanımlar eğitimlerini başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika aldı. Buradan aldıkları sertifika ile Çıraklık Eğitim Merkezine başvuran kadınlar, orada eğitimlerini bir üst seviyeye çıkartarak profesyonelleşecek. Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü el ele vererek ilçedeki vatandaşları tebessüm ettirmeyi sürdürüyor. Sertifikalarını alan ve sunulan hizmetlerden memnun kalan hanımlar, Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

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