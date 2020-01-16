Pursaklarlı iş insanlarından Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pursaklarlı iş insanlarından Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Pursaklarlı iş insanlarından Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

6 saat önce

Pursaklar Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Kamil Karakuş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Pursaklarlı iş insanlarından Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret, System.String[]

Pursaklar Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Kamil Karakuş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Kamil Karakuş ve yönetimi kurulu üyelerini makamında kabul eden Demirbaş, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekti.

Demirbaş, "Özellikle de Ankara'nın kuzeyindeki sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim, bölgemiz ve ilimiz içinde fayda sağlayacaktır. Üyelerinize ve kardeş ilçemize selamlarımızı iletmenizi istiyorum. Girişimci iş adamlarının tüm bölgemiz için yol gösterici önerilerde ve taleplerde bulunması ekonomiye de katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kamil Karakuş ise Pursaklar başta olmak üzere tüm kuzey Ankara'yı tanıtmayı ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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