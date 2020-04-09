Pürsu sağlık çalışanlarının acil su ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Koç Topluluğu Şirketleri'nden Aygaz markası olan Pürsu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede büyük sorumluluk üstlenen hastanelerin acil su ihtiyaçlarını karşılamak için 20'den fazla devlet hastanesine yaklaşık 2 milyon şişe su ulaştıracak.

Şirketten apılan açıklamaya göre, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından, büyük bir dayanışma ile çıkılacağına inanan Pürsu Ailesi, bu mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının acil içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Salgına karşı yürütülen çalışmalarda hijyenin büyük önem taşıdığını savunan Pürsu, Türkiye'nin en güvenilir doğal kaynaklarından el değmeden ürettiği suları, kriz koordinasyon merkezleri ve hastanelerde büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık görevlilerine ulaştırıyor.

Pürsu Türkiye genelinde 20'den fazla devlet hastanesine 2 milyon şişe su ulaştırarak bu zor dönemde sağlık çalışanlarının mücadelelerine destek oluyor.