Sivas'ta, 150 kuş ve 12 balık türünü barındıran ve bu yıl kuraklığın etkisiyle su seviyesi önceki yıllara göre düşen Hafik Gölü'ne, balık ölümleri yaşanmaması için Pusat Özen Barajı'nın sulama hattından kapalı devre yöntemle su getirildi.

Hafik Belediyesi ve Devlet Su İşleri 19'uncu Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmayla Pusat Özen Barajı sulama hattından yaklaşık 1 kilometre boru döşenerek, kapalı devre yöntemle kuraklığın etkisiyle su seviyesi azalan göle takviye yapıldı.

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baraj suyunun, göçmen kuş ve balık popülasyonu yönünden zengin olan ve Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanları arasında yer alan göle adeta "can suyu" olduğunu dile getirdi.

Gölde çok sayıda canlı türü yaşadığını aktaran Çuhadaroğlu, "Burada 12 çeşit balık, 150 çeşit de kuş türü var. Sit alanı ilan edilen gölün belli kısımlarına zaman zaman üniversite hocaları ve kuş bilimcileri tarafından kuş yuvaları getirilip konmaktadır. Burada kuşların üremesi bakımından motorlu kayıklar yasaklanmıştır. Temmuz ve ağustos aylarında ekolojik dengesini kaybeden gölümüze su desteği sağlamak için DSİ'den kapalı şebeke sistemiyle saniyede 30 litre su getirmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

"Balık ölümlerini önlemiş olduk"

Selahattin Çuhadaroğlu, su seviyesinin azalması sonucu kış aylarında göl yüzeyinin daha çabuk donduğuna ve bu nedenle balık ölümlerinin yaşandığına dikkati çekti.

Balık ölümlerinin önüne geçmek için DSİ aracılığıyla barajdan göle su takviyesi yaptıklarını anlatan Çuhadaroğlu, şunları kaydetti:

"Barajdan belli bir debi suyun göle aktarılmasını talep ettik. Yazışmalar yaptık. Yaptığımız yazışmalar neticesinde Pusat Özen Barajı'ndan sulu tarım için getirilen 1 kilometre mesafedeki hidrantlardan göle kapalı şebeke usulü su bağladık. Böylece gölün ekolojik dengesini sağlamış olduk. Balık ölümlerini de önlemiş olduk."