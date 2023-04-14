Pusetten düşen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pusetten düşen bebek hayatını kaybetti

14.04.2023 14:02
Pusetten düşen bebek hayatını kaybetti

Amasya'da bir AVM'nin otoparkında bebek arabasındaki pusetten düşen 4 aylık bebek Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da bir AVM'nin otoparkında bebek arabasındaki pusetten düşen 4 aylık bebek Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya'nın Hacıilyas Mahallesi'ndeki bir AVM'nin otoparkında dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte alışveriş merkezine giden Hüseyin Öksüz, evlerine dönmek için AVM'nin otoparkında bebek arabasındaki pusette bulunan 4 aylık oğlu Selahattin Yağız Öksüz'ü puset ile birlikte aracının koltuğuna koymak isterken bebek pusetten yere düştü. Yaralanan bebek, Amasya Devlet Hastanesine kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Salahattin Yağız Öksüz, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Öksüz ailesi bebeklerinin ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Hüseyin Öksüz, Samsun, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pusetten düşen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


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