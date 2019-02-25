Puşkin Müzesi Antalya'da Açıldı

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Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi

Herkes Kaza Yaptı Sandı, Sağlık Ekiplerini Görünce Kalkıp Selfie Yaptı