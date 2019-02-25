Son Dakika Haberleri: Puşkin Müzesi Antalya'da Açıldı

Puşkin Müzesi Antalya'da Açıldı

38 dakika önce

Antalya'da ünlü Rus şair Aleksander Puşkin'in doğumunun 220. yılında Moskova Milletlerarası Okulu bünyesinde "Puşkin Müzesi" açıldı.

Puşkin Müzesi Antalya'da Açıldı, System.String[]
Antalya'da ünlü Rus şair Aleksander Puşkin'in doğumunun 220. yılında Moskova Milletlerarası Okulu bünyesinde "Puşkin Müzesi" açıldı.

Rus şair Aleksander Puşkin'in doğumunun 220. yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikler kapsamında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Moskova Milletlerarası Okulu bünyesinde Puşkin Müzesi açıldı. Puşkin'in Türk dilinde yayınlanan eserlerinin sergilendiği müzede, 1930'lu yılların orijinal baskı kitapları da yer aldı. Açılışta öğrenciler Türk dilinde Puşkin şiirleri okudu, masalından tiyatro, şiirlerinden dans gösterisi yapıldı.

Müze Müdürü Rustem Valiamatov, müzede 400'den fazla eserin bulunduğunu belirterek, Türkiye'de ilk kez Puşkin Müzesi'nin açıldığını söyledi. Rusya ve Türkiye kültürlerinin kaynaşmasına müzenin büyük katkı sağlayacağını dile getiren Valiamatov, "Bu yıl Puşki'nin Türkiye'yi ziyaretinin 190. yıl dönümüdür. Puşkin'in ise 220. ölüm yıl dönümü. Puşkin'in yurt dışına çıkma yasağı vardı. Puşki'nin ilk ve tek yurt dışı seyahati Türkiye ve Erzurum oldu. Bu yolculuğunun sonunda Puşkin, 'Erzurum Yolculuğu' diye bir kitap yazmıştır. Bu eser de müzede hem Rusça hem Türkçe dillerinde basılı şekilde yer alıyor" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:07 Kaynak: İHA

Moskova, Antalya, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evsiz Adam, Apartmanın Önünde Oturur Halde Ölü Bulundu Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi

Yuri Gagarin'in Şahsi Eşyaları Satışa Çıkarıldı Herkes Kaza Yaptı Sandı, Sağlık Ekiplerini Görünce Kalkıp Selfie Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 18:45:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Puşkin Müzesi Antalya'da Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]