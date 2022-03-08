Son dakika haberi: Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı

08.03.2022 09:39

Son dakika haber: Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı Adana'da kendisini daha önce darp edip küfrettiğini öne sürdüğü şahsa evinin önünde pusu kurup öldüren zanlı tutuklandı Adana'da kendisini daha önce darp edip küfrettiğini öne sürdüğü şahsa evinin önünde pusu kurup öldüren zanlı tutuklandı.

Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı

Adana'da kendisini daha önce darp edip küfrettiğini öne sürdüğü şahsa evinin önünde pusu kurup öldüren zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da kendisini daha önce darp edip küfrettiğini öne sürdüğü şahsa evinin önünde pusu kurup öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Şubat günü saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Yusuf Yosunkaya, 01 AHT 055 plakalı otomobiline bindiği sırada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan Yosunkaya kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yosunkaya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yosunkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelinin Ömer K. olduğunu ve kiraladığı araçla olay sabahı Yosunkaya'nın evinin önünde pusuya yattığını belirledi. Şüphelinin, Gazipaşa Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde saklandığını belirleyen polis, zanlıyı adrese yaptıkları baskında yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, evde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Polisin yaptığı çalışmada Yosunkaya'nın, olaydan bir hafta önce dini nikahlı eşinden ayrıldığı için Onur Ş.'yi, "Eşini boşadın, bir çocuğuyla ortada bıraktın" demesi üzerine çıkan kavgada darp ettiği, araya girmek isteyen Ömer K.'yı da dövüp, küfrettiği ortaya çıktı. Zanlının da kendisine edilen küfürleri gururuna yediremediği için silahlı saldırıyı düzenlediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi: Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı
Son dakika haberi: Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı
Son dakika haberi: Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı

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Seyhan, Silah, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı - Son Dakika


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