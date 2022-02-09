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Pusu kurduğu husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Pusu kurduğu husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı

09.02.2022 10:33

Sultangazi'de husumetlisi olduğu genci tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağıran saldırgan, pompalı tüfekle sokak ortasında kuşun yağdırdı. Genç bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre S.G. (18) aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı. Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı.

ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE YARALADI

Akçay'ın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

EVE GİDİP HER ŞEYİ AİLESİNE ANLATTI

Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.G.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Eren Akçay'ı yaraladığı ardından kaçtığı görülüyor.

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Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pusu kurduğu husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pusu kurduğu husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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