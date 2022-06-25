Pusu kurdukları kişi balkona çıkınca kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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Pusu kurdukları kişi balkona çıkınca kurşun yağdırdılar

25.06.2022 00:41

Pusu kurdukları kişi balkona çıkınca kurşun yağdırdılar Misafirliğe gittiği evin balkonunda silahlı saldırıya uğradı Adıyaman'da, bir kişi misafirliğe gittiği evin balkonunda hava almak istediği esnada kendisine pusu kuran şahısların silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Pusu kurdukları kişi balkona çıkınca kurşun yağdırdılar

Misafirliğe gittiği evin balkonunda silahlı saldırıya uğradı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir kişi misafirliğe gittiği evin balkonunda hava almak istediği esnada kendisine pusu kuran şahısların silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Silahla pusu kuran kimliği belirsiz şahıslar kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde bulunan bir yakınına misafirliğe giden M.Y., isimli kişi, evin balkonuna çıkarak hava almak istedi.

M.Y., balkondan dışarıyı izlediği esnada henüz kimlikleri tespit edilemeyen ve yaklaşık 4 şahsın olduğu iddia edilen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şahıslar, pusu kurdukları sokak içerisinden M.Y'nin bulunduğu balkona kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan M.Y., kanlar içerisinde yere yığıldı. M.Y'nin vurulduğunu anlayan şahıslar, araçlarına binerek olay yerinden hızla kaçtı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanılan olaylar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pusu kurdukları kişi balkona çıkınca kurşun yağdırdılar - Son Dakika

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