Son Dakika Haberleri: Pusu kurup amcasının oğlunu öldüren şahıs 3 gün sonra yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pusu kurup amcasının oğlunu öldüren şahıs 3 gün sonra yakalandı

13 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine bahçesinden traktörüyle dönen bir kişi, kendisine pusu kuran amcasının oğlu olan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Pusu kurup amcasının oğlunu öldüren şahıs 3 gün sonra yakalandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesine bahçesinden traktörüyle dönen bir kişi, kendisine pusu kuran amcasının oğlu olan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen amcasının oğlu İsmail K. olaydan 3 gün sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Çayyaka Mahallesi ile Lütfiye Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail K., aralarında husumet bulunan ve bahçeden şeftali toplayarak traktörüyle evine gelen amcasının oğlu Ertuğrul K.'ye (41) virajlı yolda pusu kurdu. Şahıs traktörüyle seyir halinde olan amcasının oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Kontrolden çıkan traktör yoldan çıkarak yamaca çarparak durabildi. Kanlar içerisinde kalan Ertuğrul K. hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Yoldan geçerken cinayete şahit olan mahalleli olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yapılan incelemenin ardından Ertuğrul K.'nin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen şahıs Çayyaka Mahallesinde toprağa verildi.

Cinayetin ardından her yerde aranan şahsın bulunması için Jandarma ekipleri yoğun çaba sarf etti. İsmail K'nın bir araçta olduğu bilgisine ulaşan ekipler şahsın tekrar ormanlık alanına gideceği ihtimali üzerine tüm yolları tuttu. Ekipler söz konusu arabanın plakasını belirleyerek kısa sürede Deydinler Mahallesi yakınlarında arabayı aldı. Ekipleri gören şahıs kaçamayacağını anlayınca jandarma ekiplerine teslim oldu. Yakalan şahıs sağlık kontrolün ardından jandarma götürüldü. Cinayeti itiraf eden İsmail K. adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Trans bireyin evine giren babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 10:22:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pusu kurup amcasının oğlunu öldüren şahıs 3 gün sonra yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]