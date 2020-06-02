Pusu kurup ateş etti, polisi görünce kaçtı - Son Dakika

DÜZCE'de, Oğuzhan ve Özer Ö. bir alışveriş nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunun Tolga T. tarfından iddiaya göre silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların otomobile isabet ettiği saldırıdan Ö. kardeşler yara almadan kurtulurken, polisin olay yerine gelmesi üzerine kaçan Tolga T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay gece saatlerinde D-100 Karayolu Çilimli sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir Tolga T., bir alışveriş nedeniyle aralarında husumet oluşan Oğuzhan ve Özer Ö. adlı kardeşlerle görüşmek üzere 54 AAK 188 plakalı otomobille çilimli Sapağı mevkisine gelerek beklemeye başladı. Bir süre sonra Oğuzhan Ö. idaresindeki 54 KF 131 plakalı otomobil olay yerine geldi. Oğuzhan Ö. ile kardeşi Özer Ö.'nün bulunduğu otomobili gören Tolga K., 2 el ateş etti. Silahtan çıkan mermiler otomobile isabet etti. Oğuzhan Ö. aracını Tolga K.'nin aracının üzerine sürerek kaza yaptı. Oğuzhan ve Özer Ö. kardeşler olaydan yara almadan kurtuldu. Bu sırada devriye görevinde bulunan trafik polisi ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine gelince Tolga K. yaya olarak kaçtı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası araçlar otoparka kaldırılırken, iki kardeş ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.