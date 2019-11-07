Son Dakika Haberleri: 'Put Adam' kitabı soruşturması; Yayınevi sahibine 4,5 yıl hapis istemi
Son Dakika Güncel 'Put Adam' kitabı soruşturması; Yayınevi sahibine 4,5 yıl hapis istemi

'Put Adam' kitabı soruşturması; Yayınevi sahibine 4,5 yıl hapis istemi

6 saat önce

"PUT adam" isimli kitabın yayıncısı Küresel Kitap Yayıncılık şirketinin sahibi Osman Akyıldız hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'Put Adam' kitabı soruşturması; Yayınevi sahibine 4,5 yıl hapis istemi, System.String[]

"PUT adam" isimli kitabın yayıncısı Küresel Kitap Yayıncılık şirketinin sahibi Osman Akyıldız hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bu yaz Küresel Kitap Yayıncılık tarafından yayınlanan "Put adam" isimli kitapta Atatürk'e hakaret edildiği iddiası ile başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu kitabı yayınlayan Küresel Kitap Yayıncılık şirketinin yetkilisi Osman Akyıldız hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan dava açıldı.

İddianamede, "İfadelerin tarihsel olguları tartışmaya açma amacının ötesinde tahkir kastı taşıyacak mahiyette olduğu, eylemin anayasayla teminat altına alınan ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, bu suretle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği" belirtildi.

İddianamede şüpheli Osman Akyıldız'ın, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istenildi.  İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:12 Kaynak: DHA
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