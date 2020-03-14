Putin, 2036'ya kadar başkanlık yapmasına imkan sağlayacak tasarıyı imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Putin, 2036'ya kadar başkanlık yapmasına imkan sağlayacak tasarıyı imzaladı - Son Dakika Dünya

Putin, 2036'ya kadar başkanlık yapmasına imkan sağlayacak tasarıyı imzaladı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2036'ya kadar başkanlık yapmasına imkan sağlayacak tasarıyı imzaladı.

Putin, 2036'ya kadar başkanlık yapmasına imkan sağlayacak tasarıyı imzaladı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te devlet başkanı seçimlerinde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği tasarısını onayladı. Tasarı sayesinde Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesi mümkün.


Rusya Devlet Yasal Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı tasarı, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Anayasa Mahkemesi değişiklikleri anayasaya uygun görürse, Putin, 22 Nisan'da tasarıyla ilgili referandum yapılması için halk oylaması kararını imzalayacak.

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Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:18 
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