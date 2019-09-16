Son Dakika Haberleri: Putin 3'lü zirve için Türkiye'ye geldi
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Putin 3'lü zirve için Türkiye'ye geldi

37 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Putin 3'lü zirve için Türkiye'ye geldi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu- İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Vladimir Putin, Türkiye, Ankara, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:30 
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