Putin 3'lü zirve için Türkiye'ye geldi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu- İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:30
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