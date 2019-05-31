Son Dakika Haberleri: Putin 44 havalimanının ismini değiştirdi
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Putin 44 havalimanının ismini değiştirdi

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki 44 havalimanına önemli kişilerin isimlerini verdi.

Putin 44 havalimanının ismini değiştirdi, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki 44 havalimanına önemli kişilerin isimlerini verdi. İlgili kararname resmi hukuki bilgi portalında yayınlandı.

Kararnameye göre Türk Hava Yolları'nın (THY) Moskova uçuşlarında kullandığı Vnukovo Havalimanı'nın ismi 'Andrey Tupolev Havalimanı' oldu.

Moskova'daki diğer havalimanlarının isimleri ise şu şekilde değişti:

-Şeremetyevo - Aleksandr Puşkin

-Domodedovo - Mihail Lomonosov

-Voronej - Petr Pervıy

-Magadan - Vladimir Vısotskiy

-Tümen - Dmitriy Mendeleyev

Kararname imzalandığı tarih olan 31 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girdi.

Rusya'daki havalimanlarına eklenecek isimlerin halk tarafından belirlenmesi için geçen yıl ülke çapında anket yapılmıştı.

Çeşitli alanlarda ülkeye katkı sağlamış Rus vatandaşlarının anılarını güçlendirmek için yapılan ankete 5,5 milyon kişi katılmıştı.


- Kaçmaz
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:23 Kaynak: DHA
Türk Hava Yolları, Moskova, Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Dünya
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