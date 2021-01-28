Putin: "68 milyon kişinin aşılanması gerekiyor" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da yaşayan 68 milyon kişiye korona virüs aşısı yapılması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda öncelikli olarak korona virüs salgınıyla mücadele konusu ele alınırken üzerinde durulan bir başka konu ise Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi oldu. Ülkede salgın ile mücadelede alınan tedbirlerin etkili olduğunu savunan Putin, "Salgın gerçekten de giderek hafifliyor. Hasta sayısı azalıyor. Son zamanlarda iyileşen kişi sayısı hastalananların sayısından sürekli olarak geçiyor. Ülkemizde 100 bin kişiden yaklaşık 12'si hasta. Bu oran çoğu Avrupa ülkesine kıyasla 4 kat daha az. Vatandaşlara, ekonomiye yardım ederek çok dikkatli davranmalıyız. Genel olarak alınan tedbirler olumlu sonuç verdi" dedi.

Yine de salgının tamamen ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini belirten Putin, "Korona virüs ile mücadelede rahat bir nefes almak için henüz çok erken. Salgına karşı alınan tedbirlerin sürdürülmesi gerekiyor" diyerek hükümet üyelerine tavsiyelerde bulundu.

"KİTLESEL AŞILAMA 18 OCAK'TA BAŞLADI"

Rusya lideri Putin, ülkede daha önce 70 milyona yakın kişiye grip aşısı uygulandığını hatırlatarak, "Kitlesel aşılama 18 Ocak'ta başladı. Bu konuda büyük planlarımız var. Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, endüstrinin üretilen aşı sayısı bakımından belirlenen programın ilerisinde performans gösterdiğini bildirdi. Ancak dediğim gibi, büyük planlarımız var. Griple ilgili aşı kampanyasında yaklaşık 70 milyon kişiyi aşıladık. Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova 68 milyon kişi olduğunu söyledi. Korona virüsle mücadele konusunda da benzer göstergelere ulaşmalıyız" dedi.

Putin, ülke genelinde 68 milyon kişiye korona virüs aşısı yapılmasının planlandığını ifade etti.

(İHA)