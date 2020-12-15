Putin, ABD başkanı seçilen Biden'e tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'i tebrik etti.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin'in, Biden'e seçimlerdeki zaferinden dolayı telgraf gönderdiği bildirildi.

Putin'in Biden'e başarılar dilediği belirtilen açıklamada, "Putin, küresel güvenlik ve istikrar konusunda özel sorumluluğa sahip Rusya ve ABD'nin anlaşmazlıklara rağmen, dünyanın karşı karşıya kaldığı birçok sorunun çözülmesine katkıda bulunabileceğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Putin'in Biden ile diyaloğa hazır olduğu kaydedildi.