Putin: ABD, Huawei yaptırımlarıyla Çin ekonomisini geriletmeyi amaçlıyor
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Çinli teknoloji devi Huawei’ye yönelik yaptırımlarının Pekin’in ekonomisi geriletmeyi hedeflediğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:38
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD), Çinli teknoloji devi Huawei
'ye yönelik yaptırımlarının Pekin
'in ekonomisini geriletmeyi hedeflediğini bildirdi.
Putin, her yıl düzenlenen geleneksel televizyonda yayınında iç ve dış gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.
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