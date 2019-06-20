Son Dakika Haberleri: Putin: ABD, Huawei yaptırımlarıyla Çin ekonomisini geriletmeyi amaçlıyor
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Putin: ABD, Huawei yaptırımlarıyla Çin ekonomisini geriletmeyi amaçlıyor

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Çinli teknoloji devi Huawei’ye yönelik yaptırımlarının Pekin’in ekonomisi geriletmeyi hedeflediğini bildirdi.

Putin: ABD, Huawei yaptırımlarıyla Çin ekonomisini geriletmeyi amaçlıyor, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Çinli teknoloji devi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının Pekin'in ekonomisini geriletmeyi hedeflediğini bildirdi.

Putin, her yıl düzenlenen geleneksel televizyonda yayınında iç ve dış gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:38 
Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Dünya
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