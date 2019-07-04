Son Dakika Haberleri: Putin, ABD ile silahsızlanma konusunda diyaloğu hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi
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Putin, ABD ile silahsızlanma konusunda diyaloğu hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi

48 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile silahsızlanma ve stratejik istikrar konusunda diyaloğu hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Putin, ABD ile silahsızlanma konusunda diyaloğu hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile silahsızlanma ve stratejik istikrar konusunda diyaloğu hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Putin, bu konuyu Japonya'da düzenlenen G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:52 
Dünya
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