Putin, ABD ile silahsızlanma konusunda diyaloğu hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi
48 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile silahsızlanma ve stratejik istikrar konusunda diyaloğu hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:52
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