Putin: ABD'nin Huawei yasağı Çin'i zayıflatma amaçlı
54 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin ek gümrük vergileri uygulayarak Çin'in ekonomik gelişmesini engellemeye çalıştığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ABD'nin ek gümrük vergileri uygulayarak Çin'in ekonomik gelişmesini engellemeye çalıştığını söyledi.
Yıllık Direkt Hat ( Direct Line) soru-yanıt toplantısında konuşan Putin, ABD'nin özellikle Huawei
üzerinden Çinli firmalara karşı engelleyici önlemler aldığını söyledi.
Putin daha önce, ABD'nin Huawei'yi küresel pazardan çıkararak teknoloji gelişmelerinde tekelleşmeye çalıştığını söylemişti.
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