Son Dakika Haberleri: Putin: ABD'nin Huawei yasağı Çin'i zayıflatma amaçlı
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Putin: ABD'nin Huawei yasağı Çin'i zayıflatma amaçlı

54 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin ek gümrük vergileri uygulayarak Çin'in ekonomik gelişmesini engellemeye çalıştığını söyledi.

Putin: ABD'nin Huawei yasağı Çin'i zayıflatma amaçlı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin ek gümrük vergileri uygulayarak Çin'in ekonomik gelişmesini engellemeye çalıştığını söyledi.
Yıllık Direkt Hat ( Direct Line) soru-yanıt toplantısında konuşan Putin, ABD'nin özellikle Huawei üzerinden Çinli firmalara karşı engelleyici önlemler aldığını söyledi.
Putin daha önce, ABD'nin Huawei'yi küresel pazardan çıkararak teknoloji gelişmelerinde tekelleşmeye çalıştığını söylemişti.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
Huawei, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Ekonomi
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