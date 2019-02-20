Son Dakika Haberleri: Putin ABD'nin Inf'den Çekilme Kararını Değerlendirdi

Putin ABD'nin Inf'den Çekilme Kararını Değerlendirdi

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararına ilişkin, "ABD, Tomahawk füzeleri için fırlatma sistemini Romanya ve Polonya'da kurarak anlaşmayı kendisi ihlal etti.

Putin ABD'nin Inf'den Çekilme Kararını Değerlendirdi, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararına ilişkin, "ABD, Tomahawk füzeleri için fırlatma sistemini Romanya ve Polonya'da kurarak anlaşmayı kendisi ihlal etti. Sonra da Rusya'yı suçladı. ABD, kendi füzelerini Avrupa'da yerleştirmeye devam ederse biz de asimetrik adımlar atacağız." dedi.

Putin, Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin INF'den çekilme kararını ve gündemi değerlendirdi.

ABD'nin, INF'den çekilme kararı aldığını hatırlatan Putin, "ABD, Tomahawk füzeleri için fırlatma sistemini Romanya ve Polonya'da kurarak anlaşmayı kendisi ihlal etti. Sonra da Rusya'yı suçladı. ABD, kendi füzelerini Avrupa'da yerleştirmeye devam ederse biz de buna karşı asimetrik adımlar atacağız." diye konuştu.

Putin, Avrupa Birliği'nin Rusya ile düzgün siyasi ve ekonomik ilişkiler tesis edeceğine inandığını dile getirdi.

Rusya'nın dış politikasını değerlendiren Putin, "Rusya, ortak pazarlar oluşturmaya devam edecek. Bu konuda Rusya, Çin ve Hindistan ile ilişkilerin geliştirilmesine önem veriyor." ifadesini kullandı.

Elektronik vize uygulaması

Putin, turizmi teşvik için vize rejimini kolaylaştırmak üzere elektronik vizelerin kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Rusya'nın demografik sorun yaşadığına dikkati çeken Putin, "Doğum oranı düşüyor. Rusya, 2023-2024'te doğal nüfus artışını yakalayabilecektir. Aileye önem vererek doğum oranının artışını sağlamamız lazım." dedi.

Putin, Rusya'da yoksulluk oranının düşürüleceğine işaret ederek "Geçen sene yoksul sayısı yaklaşık 40 milyondu. Bu sene bu rakam 19 milyona düştü. Yoksulluk sorununu halletmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ayrıca Putin, Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin bu seneki dış ve ticari borçlarını kapattığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:07 Kaynak: AA

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