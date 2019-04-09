Putin, ABD'nin petrol üretim yöntemini eleştirdi
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD'nin petrol üretiminde kullandığı hidrolik çatlatma yöntemi, çevreye en çok zarar veren hidrokarbon üretim yöntemi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:49
, " ABD
'nin petrol üretiminde kullandığı hidrolik çatlatma yöntemi, çevreye en çok zarar veren hidrokarbon üretim yöntemi" dedi.
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