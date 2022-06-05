Putin, ABD'nin Ukrayna'da silahlı çatışmayı uzatmayı amaçladığını söyledi - Son Dakika
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Putin, ABD'nin Ukrayna'da silahlı çatışmayı uzatmayı amaçladığını söyledi

05.06.2022 12:52
Putin, ABD'nin Ukrayna'da silahlı çatışmayı uzatmayı amaçladığını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Kiev'e çoklu fırlatma sistemleri tedarik amacının, Ukrayna'daki silahlı çatışmaları uzatmak olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Kiev'e çoklu fırlatma sistemleri tedarik amacının, Ukrayna'daki silahlı çatışmaları uzatmak olduğunu belirtti.

Putin, Rossiya-1 devlet kanalına ABD'nin Ukrayna'ya çoklu fırlatma sistemleri tedarikiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD çoklu fırlatma roket sistemlerinin Ukrayna'ya tedarikinin esasen hiçbir şeyi değiştirmediğini belirten Putin, çünkü Ukrayna ordusunun daha önceden bu tür Rus ve Sovyet yapımı Grad, Smerç, Uragan gibi çok namlulu roketatarlara sahip olduğunu hatırlattı.

Bu tür silahlarda menzilin sistemin kendisine değil, kullanılan füzelere bağlı olduğuna dikkat çeken Putin, Ukrayna'ya tedariki söz konusu olan füzelerin tipine göre uçuş mesafesinin 45-70 kilometre olduğunu, halbuki Grad, Smerç ve Uragan çok namlulu roketatarlarda, atılan füzelerin de 40-70 kilometre mesafeye sahip olduğunu ifade etti.

Dolayısıyla bunun yeni bir şey olmadığının altını çizen Putin, ABD ve diğer ülkelerden Ukrayna'ya yapılan bu tür silah teslimatlarının sadece Kiev'in askeri teçhizat kayıplarını telafi etmekle ilişkilendirilebileceğini dile getirdi.

Putin, "Genel olarak ek teslimat etrafındaki tüm bu yaygaranın bence tek amacı var: Silahlı çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak." ifadesini kullandı.

"Uzun menzilli füzeler teslim edilirse Ukrayna'da vurmadığımız nesnelere saldıracağız"

Rusya'nın, daha uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya teslim edilmesi durumunda bundan sonuçlar çıkaracağını kaydeden Putin, "O zaman füzelere ihtiyaç var. Evet, eğer onlar (uzun menzilli füzeler) sevk edilirse, o zaman bundan uygun sonuçlar çıkaracağız ve elimizde yeteri kadar bulunan imha araçlarını henüz vurmadığımız nesnelere saldırmak için kullanacağız." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin, ABD'nin Ukrayna'da silahlı çatışmayı uzatmayı amaçladığını söyledi - Son Dakika

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