Son Dakika Haberleri: Putin ABD'yi uyardı: Gerekli önlemleri alacağız

Putin ABD'yi uyardı: Gerekli önlemleri alacağız

34 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı bozması durumunda Rusya'nın güvenliğini artıracak gerekli önlemleri alacağını söyledi.

Putin ABD'yi uyardı: Gerekli önlemleri alacağız, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı bozması durumunda Rusya'nın güvenliğini artıracak gerekli önlemleri alacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:14 

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Ekonomi
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