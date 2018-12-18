Putin ABD'yi uyardı: Gerekli önlemleri alacağız
34 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı bozması durumunda Rusya'nın güvenliğini artıracak gerekli önlemleri alacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin
, ABD
'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı bozması durumunda Rusya'nın güvenliğini artıracak gerekli önlemleri alacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:14
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