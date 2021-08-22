Putin: "Afganistan'daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afgan militanların sığınmacı görünümünde ülkeye girmelerini istemediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin temsilcileriyle bir araya geldi. Putin, görüşmede Afgan sığınmacılar konusunda endişelerini dile getirdi. Afgan sığınmacıların terörist kılığında ülkesine sızabileceği ihtimali üzerinde duran Putin, " Afganistan'ın, güvenliğimiz ile doğrudan ilişkisi bulunuyor. Batılı güçler, ABD ve başka ülkelerden vize alana kadar sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi konusunda ısrar ediyor. Demek ki komşularımız olan bu ülkelere birilerini vizesiz göndermeyi mümkün görüyorlar. Kendilerine ise vizesiz bireyleri istemiyorlar. Bu, söz konusu sorunun çözümüne dair çok küçük düşürücü bir yaklaşım" ifadelerini kullandı.

"Yaşananların tekrarlanmasını istemiyoruz"

Rusya lideri Putin, Batılı ülkeler ve ABD'nin, mülteciler ile ilgili politikalarını eleştirerek, "Bu ülkelerden her birine sığınmacıların girdiğini düşünün. Bu sığınmacıların içlerinde kimlerin olduğunu nasıl bilelim. Sayıları binler, yüz binler, hatta milyonları bulabilir. Bizim de yakın müttefiklerimiz olan komşularımız ile aramızda vize uygulaması bulunmuyor. Onlarla paylaştığımız sınır ise bin kilometre. Diyelim ki bir arabaya bindi ya da bir eşeğe bindi ve bozkırda yola koyuldu. O zaman biz bu durumla ne yapacağız? Sığınmacı kılığında ülkemizde yeniden bir takım militanların belirmesini istemiyoruz. Kuzey Kafkasya'da askeri eylemlerin yaşandığı 90'lı yıllarda ve 2000'li yılların ortasında yaşananların herhangi bir şekilde tekrarlanmasını istemiyoruz" dedi. - MOSKOVA